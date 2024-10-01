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中職／富藍戈是否續留待觀望 鋒總：要看看新名單

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將富藍戈。報系資料照
富邦悍將富藍戈。報系資料照

富邦悍將隊洋投富藍戈本季表現動盪，是否在明年球隊續留規畫中？總教練陳金鋒坦言目前還沒有答案，等到球季結束後，新名單出現，優先順序評估後才會有比較明確的想法。

悍將本季留在大限後的洋將包括富藍戈、羅戈、藍力、班恩，近期表現穩定的藍力，今天降下二軍，改由班恩升上一軍先發面對樂天桃猿隊。

富藍戈過去兩季扮演後防可靠戰力，但今年下半季壓制力明顯下滑，8月4日起的17場出賽，合計15.1局被敲16安打、責失9分，防禦率5.28，明年是否再網羅回鍋備受矚目。

對於洋將去留問題，陳金鋒表示，「總是要給一點時間，這是需要大家去討論的，不可能現在就有答案。」外界對於富藍戈的討論，陳金鋒坦言：「我知道，但這要等到新的名單出現，一起比較，如果有其他人更好，當然會從優先順序去選擇。」

鋒總指出，富藍戈今年上半季表現穩定，但後面遇到狀況，確實顯示沒那麼好，「上下半季之間起伏比較大。」

富藍戈 樂天桃猿 陳金鋒

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