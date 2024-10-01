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中職／張育成本季10轟落幕 鋒總：讓他有個完整的結束
富邦悍將隊「國防部長」張育成的第一個中職賽季，確定畫下句點，球隊今天將他降下二軍，總教練陳金鋒表示，讓他有個完整的下半季結束，後面的補賽就交給其他選手，空缺升上林澤彬。
張育成以選秀狀元之姿加入悍將，本季出賽45場，合計179打席、134打數敲出37支安打，繳出打擊率0.276、上壘率0.453、長打率0.552，整體攻擊指數1.005的不俗成績，敲出10轟，為悍將貢獻大聯盟級砲管。
陳金鋒表示，張育成的表現都在預期範圍內，一定會有段時間有好有壞，中間有一段時間還在摸索，需要適應比賽節奏和環境，後面有慢慢穩定下來，表現算是很好。
張進德前一場跑壘出現傷情，鋒總坦言今天仍有不舒服，先留一軍觀察，並未在今天的異動名單中。
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