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中職／樂天女孩十元曬小可愛造型 網敲碗釣出王齊麟回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
陳詩媛（十元）。 截圖自陳詩媛IG
陳詩媛（十元）。 截圖自陳詩媛IG

樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」紅隊近日推出新單曲，其中陳詩媛（十元）換上格子泳裝，造型相當可愛，男友王齊麟也直言「超喜歡」。

樂天女孩白隊前天推出單曲《I am the one》，紅隊則是《Big Dream》。賽前女孩們為主場觀眾帶來表演，網友們紛紛表示，「白隊很RKG近幾年的路線，而紅隊有LMG的風格」、「紅隊曲風比較可愛」、「白隊走成熟風，紅隊走可愛風，各有千秋」。

陳詩媛在個人IG發文介紹紅隊單曲MV，「今年也是色彩繽紛活力充沛，這次也特地到漂亮的泳池畔拍攝，網美游泳圈，裝飾用水槍和可愛的妹妹，通通都有啊！希望大家會喜歡。」貼文曝光後，粉絲們紛紛稱讚可愛，奧運羽球男雙金牌得主王齊麟也表示，「超喜歡。」

啦啦隊 王齊麟 陳詩媛

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