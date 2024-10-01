中職／悍將4日新莊主場賽事 再邀「舉重女神」郭婞淳開球
中職富邦悍將今天發出公告表示，4日新莊棒球場主場賽事，將再度邀請「舉重女神」郭婞淳替悍將開球。
悍將原訂9月21、22日主場交手統一7-ELEVEn獅隊賽事，推出「好樂派對」主題日，22日的開球嘉賓為「舉重女神」郭婞淳，但2天比賽都因雨延賽。
郭婞淳過去多次替中職球隊開球，悍將今天發出公告，10月4日主場新莊棒球場補賽與獅隊交手，將再度邀請郭婞淳擔任開球嘉賓；提到郭婞淳多次到訪新莊棒球場，不僅人美心美，在運動場上堅毅正向的精神，征服不少粉絲，也傳遞給大家正面力量。
富邦金融長期支持的郭婞淳在東京奧運奪金，今年巴黎奧運雖受傷勢困擾，但沒被擊倒，在舉重台上展現拚戰精神感動無數台灣人，在舉重女子59公斤級摘下銅牌，連3屆奧運奪牌成台灣第1人。
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