今年42歲，具有多年大聯盟資歷，現效力韓職SSG登陸者隊的南韓傳奇球星秋信守，昨晚在韓職完成了職棒生涯的最後一打席後將正式退役，結束24年的職業球員生涯。SSG預計在明年舉行秋信守的引退儀式。

秋信守2001年高中畢業後與水手隊簽約，展開旅美生涯，並於2005年登上大聯盟，曾以2018轟保有亞洲球員在大聯盟的最多全壘打紀錄，直到今年9月才被大谷翔平打破。同時他也在2009年寫下亞洲球員首次20轟、20盜紀錄，2015年又寫下亞洲球員首次完全打擊，出場數、安打、全壘打、打點以及盜壘也都是南韓球員在大聯盟的紀錄保持人。

秋信守曾是亞洲大聯盟全壘打王，直至今年才被大谷翔平超越。 美聯社

今年年初秋信守的最後一次春訓也隨登陸者隊前往嘉義，不少球迷也特地到場一睹這位傳奇球星的風采。而他在大聯盟與國際賽也都有與我國選手交手的經驗，如2009年從王建民手中敲出三分砲，2010年廣州亞運對中華隊上演雙響砲，讓不少球迷印象深刻。

雖然2011年受酒駕風波影響導致聲望下滑，但秋信守事發後誠心悔改，並致力於改善韓國球員的待遇與棒球發展。秋信守曾說：「我一生中最喜歡的事情，就是棒球！」身為球星的他也以親民的個性與領導者的魅力，成為許多韓國年輕球員效仿與推崇的對象。