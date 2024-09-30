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中職／中信兄弟續拚全年度第一 周二鄭凱文先發對雄鷹

中央社／ 記者謝靜雯台北30日電
兄弟隊投手鄭凱文。報系資料照
兄弟隊投手鄭凱文。報系資料照

中職中信兄弟隊昨天順利拋下半季封王彩帶，接下來續拚全年度戰績，明天派投手鄭凱文先發對台鋼雄鷹；統一7-ELEVEn獅隊仍不放棄年度戰績第一機會，明天由郭俊麟先發對味全龍。

中信兄弟隊昨天擊敗樂天桃猿隊，奪下隊史第19座季冠軍，也確定今年中華職棒季後賽隊伍為統一獅、兄弟和樂天桃猿隊。

兄弟目前全年度戰績暫居第一名，領先排名第2的獅隊3場勝差，接下來力拚保年度第一，明天回到主場洲際棒球場迎戰台鋼雄鷹，兄弟派出本土投手鄭凱文先發。

鄭凱文前一場先發出賽為22日對味全龍，6局失1分優質先發無關勝敗，本季與台鋼雄鷹有2場交手紀錄，2場先發戰績1勝1敗，對戰防禦率4.26。

雄鷹隊明天派出本土投手楊達翔先發，楊達翔本季13場出賽僅有2場先發，前一場先發17日對味全龍隊，僅投2.2局失掉7分（5分責失分）、承擔敗投，本季與兄弟隊交手2場都是中繼登板，對戰防禦率9.00。

獅隊全年度戰績淘汰指數剩2，但還是不放棄任何機會，明天在主場台南棒球場比賽，派出本土投手郭俊麟先發，郭俊麟近期3場先發出賽吞下3敗，本季與龍隊交手6場（5場先發），曾在7月10日對龍隊投出完封勝，力拚幫助球隊止敗。

龍隊明天派出投手鋼龍（Drew Gagnon）先發，鋼龍前一場先發對手也是獅隊，投6局失2分、優質先發奪下勝投，本季與獅隊對戰成績不錯，4場先發戰績3勝1敗、對戰防禦率1.80。

明天比賽3地開打，富邦悍將回到主場新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，兩隊都派出洋投先發，悍將先發投手為班恩（Ben Braymer），桃猿隊先發投手為肯特（Matthew Kent），這也是肯特首度對上前東家悍將隊。

台鋼雄鷹 樂天桃猿 郭俊麟

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