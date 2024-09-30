中職／「沒看鏡頭」遭觀眾傳訊飆罵 主角小龍女芮妮委屈發聲了

味全龍啦啦隊成員賴可昨天發文揭露，隊友因沒看鏡頭遭球迷私訊騷擾，她火大開嗆「當啦啦隊都會通靈？」當事人啦啦隊芮妮也發文回應此起爭議事件。

芮妮在IG發文坦言沒辦法同時顧及所有人事物，「身為一個啦啦隊站在應援台上，我想我該做的是帶動氣氛幫球隊加油應援，好好的把舞跳好、完成該做的任務。希望大家能體諒我們在舞台上的時候，無法顧及每一位粉絲的鏡頭，有任何鏡頭拍我的時候，我也是真的感到珍惜且開心。」

芮妮透露這件事讓她很難過，「因為這也是在大巨蛋最後一場例行賽，我真的只想盡力地做好每件該做的事，但也希望大家不要針對誰而去謾罵，抱歉打擾大家了。」

貼文一出，網友們紛紛留言安慰，「支持芮妮」、「永遠愛妮」、「芮妮超棒的」「加油我們都在不用怕」、「好幾次賽後遇到芮妮，總是簽好拍滿，真的很貼心」。