中職／野生峮峮坐陣桃園拋黃色彩帶 與邊荷律齊喊「邁象總冠軍」

中信兄弟隊昨天作客桃園球場，終場以8：5擊敗樂天桃猿隊，下半季順利封王，拋下黃色彩帶。啦啦隊峮峮和隊友邊荷律與昀二現場見證，她也發文分享喜悅之情。

峮峮、韓籍啦啦隊女神邊荷律和昀二昨天在觀眾席幫兄弟隊加油，兄弟第7局攻下關鍵4分大局，雖桃猿重砲林泓育9局下夯三分砲，兄弟仍順利贏球，3名啦啦隊與觀眾一起開心拋下黃色彩帶。兄弟目前全年戰績領先統一獅隊3場，魔術數字M2，非常有機會不用打季後挑戰賽，直取台灣大賽門票。

峮峮賽後發文寫道，「收到好多人的私訊說，往年比較沒機會來到洲際或搶不到近的座位，沒想到能跟女孩們這麼靠近，一起見證這一刻。一起拋彩帶象一家人，好開心也好感動，謝謝兄弟們的努力，接下來我們也要一起兄弟齊心，邁象總冠軍。」

邊荷律也用中文表達興奮之情，「我愛你們，我的兄弟。下半季封王太開心了，希望所有的選手和粉絲們，在接下來的比賽都平安順利，一起邁象總冠軍！多虧大家，2024年球季我過得非常非常幸福，我愛中信兄弟，也愛你們大家。」