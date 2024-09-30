中職／大巨蛋5刷票房紀錄 38+4場已破88萬人次進蛋

中華職棒的台北大巨蛋元年，在昨天味全龍、富邦悍將隊之戰落幕後，全部在蛋內的例行賽程結束，38場比賽吸引78萬6189人進場，場均2萬689人，5度刷新單場最高票房紀錄，成為最強吸票機。

大巨蛋今年成為中職一軍賽程所使用的第19座球場，第一座室內棒球場的出現，開啟球隊、球迷全新視野，最初外界擔心場次一多，大巨蛋的新鮮感會逐漸散去，但從第一場3月30日的比賽到現在正好6個月過去，共出現16場破2萬人進場的例行賽，顯示只要比賽話題度夠、搭配活動內容佳，直到季末球迷的進蛋意願依然很高。

大巨蛋本季已湧入逾78萬人次，加上兩場明星賽62354人、兩場熱身賽36228人，本季在大巨蛋的中職相關賽事已吸引超過88萬人次進場，相當驚人。

過去中職史上單季場均排名前4的紀錄都來自場數極少的球場，依序是2005年斗六棒球場13025人（2場）、2022年新竹棒球場9764人（2場）、1998年嘉義市棒球場8544人（3場）、2015年嘉義市棒球場8411人（2場），直到第5名1992年台北市立棒球場8306人（82場）才是不靠物以稀為貴衝出的紀錄。大巨蛋打了38場，5破單場票房紀錄，場均人數破2萬人空降聯盟史上第一。

中職單場最高票房本季演化表

今年季前原紀錄20223（2019年9月29日洲際 富邦悍將vs.中信兄弟—彭政閔引退賽）→28618（2024年3月30日大巨蛋 樂天桃猿vs.味全龍—史上首場大巨蛋例行賽、聯盟開幕戰）→29688 (2024年6月1日大巨蛋 中信兄弟vs.味全龍）→32988（2024年6月15日大巨蛋 統一獅vs.中信兄弟）→34506（2024年8月3日大巨蛋 富邦悍將vs.中信兄弟）→40000（2024年9月21、22日大巨蛋 味全龍vs.中信兄弟—周思齊引退賽）

台北大巨蛋本季各隊超過2萬人場次

中信兄弟 7

味全龍 5

統一獅 2

台鋼雄鷹 1

富邦悍將 1

樂天桃猿 0