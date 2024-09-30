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中職／球迷情勒「沒看鏡頭」惹哭小龍女 賴可霸氣嗆：當我們會通靈？

聯合新聞網／ 綜合報導
「小龍女」隊長賴可近日在Threads上發文替隊友回擊情勒粉絲。圖擷取自Instagram／＠kawai_1023
「小龍女」隊長賴可近日在Threads上發文替隊友回擊情勒粉絲。圖擷取自Instagram／＠kawai_1023

去球場除了關注比賽，青春有活力的啦啦隊也是看點之一，不少人甚至會帶著專業相機到場，只為幫自己心儀的女孩留下美好的身影做紀念。近日，味全龍隊的「小龍女」到大巨蛋應援，隊長賴可突在Threads發文，指出有球迷竟然私底下傳訊息飆罵其他隊員，只因對方沒有看鏡頭，離譜的理由讓賴可傻眼，笑諷「當啦啦隊都會通靈？」。

賴可在文章中提到，中場一回休息室看到同事躲在廁所哭，她立馬上前關心，結果原來是收到粉絲傳一堆訊息情勒，理由是剛才幾局「沒看他鏡頭」，誇張的理由讓她直接笑出來。

賴可霸氣嗆道「有本事也跟其他天使粉絲一樣多買幾條毛巾，讓啦啦隊在台上想不看見都難」，並解釋從應援台放眼望去一堆大砲鏡頭，粉絲的臉都被鏡頭擋好擋滿，根本分不出來粉絲是哪位，文末更強調，專心應援才是第一優先，台下也不只一個球迷，最後諷刺地問：「何況你位置也不在人家正前方，確定是真的粉絲？」

超嗆辣言論讓粉絲紛紛拍手叫好，「妳好帥」、「真的別鬧了」、「雖然我是邦迷，但就喜歡有話直說的賴可」、「直接無視訊息就好」、「說真的進場拍啦啦隊真的得失心不要太重耶」、「有沒有被看到應該沒有很重要吧，如果真的很喜歡，這次沒有，下次也可以呀」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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中職啦啦隊 味全龍

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