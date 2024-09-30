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中職／二軍個人獎項公布 一軍用不到的獅隊洋投包攬2獎

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中職二軍個人獎項出爐。圖／中華職棒提供
中職二軍個人獎項出爐。圖／中華職棒提供

中華職棒二軍例行賽在28日落幕，二軍個人獎項也出爐，聯盟將在10月1日二軍總冠軍賽首戰賽前舉行頒獎儀式，以表揚選手們在二軍的拚戰精神與成果。

投手個人獎項，統一獅隊洋投凱力士因一軍4洋投表現強悍，全季未獲註冊機會，最終在8月提出自請離隊，本季在二軍出賽15場（13場先發），總計77.1局失24分（責失21分），以防禦率2.44、7勝包辦防禦率王和勝投王獎項。

富邦悍將隊藍愷青30場後援出賽，拿下6次救援成功，與台鋼雄鷹隊陳冠豪並列，不過藍愷青因防禦率較低，因此奪下救援王。

樂天桃猿隊共兩位投手獲獎，温展樂總計36場出賽，收下12次中繼成功，成為今年的二軍中繼王；劉家翔本季18場先發出賽，91.1局的投球送出65次三振，收下三振王。

打擊獎爭奪上，中信兄弟隊張士綸175打數敲出60支安打，打擊率0.343，並繳出17次盜壘成功，拿下打擊王和盜壘王兩座獎項。猿隊林耀煌也包辦兩座個人獎，239打數敲出78支安打，貢獻37分打點，成為安打王和打點王。味全龍隊黃柏豪47場出賽敲出10轟，生涯第二度拿下二軍全壘打王。

二軍總冠軍賽即將在10月1日起於斗六棒球場、台南棒球場開打，由味全龍、統一獅隊進行5戰3勝制過招，球迷朋友可透過有線電視華視教育體育文化台、網路直播公視+、CPBL TV、CPBL YouTube頻道收看賽事，也歡迎到現場為二軍奮戰的球隊與選手們加油。

樂天桃猿 統一獅

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