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中職／陳子豪雙響砲 兄弟下半季封王

聯合報／ 記者藍宗標／桃園報導
中信兄弟隊昨天以八比五擊敗樂天桃猿隊，贏得中華職棒今年下半季冠軍，也是隊史第十九座季冠軍，次數居中職史上第一，球員相互擊掌慶祝，球迷也興奮地拋下黃色彩帶。記者侯永全／攝影
中信兄弟隊昨天以八比五擊敗樂天桃猿隊，贏得中華職棒今年下半季冠軍，也是隊史第十九座季冠軍，次數居中職史上第一，球員相互擊掌慶祝，球迷也興奮地拋下黃色彩帶。記者侯永全／攝影

中信兄弟隊指定打擊陳子豪昨天在桃園球場轟出雙響砲，單場五打數三安打、包辦四分打點，兄弟以八比五擊敗樂天桃猿隊，下半季封王奪下隊史第十九座季冠軍。總教練平野惠一說：「能夠拿下這座季冠軍非常幸福，球隊從現在開始要變得更好。」

陳子豪三局上轟出陽春砲，七局上追加三分砲，本季第十五、十六轟出爐，首次締造單場雙響砲紀錄，生涯一三○轟超前統一獅隊退役球員潘武雄，獨居中職史上第十五，封王戰獲選單場ＭＶＰ。

陳子豪表示，轟出這兩支全壘打很開心，選球策略做得不錯，對方投手這兩球未失投，自己都有掌握到，接下來要幫助球隊守住年度排名第一。

兄弟隊陳子豪（左一）在七局上擊出三分砲，回壘得分的張志豪（左二）張開雙臂道賀。記者侯永全／攝影
兄弟隊陳子豪（左一）在七局上擊出三分砲，回壘得分的張志豪（左二）張開雙臂道賀。記者侯永全／攝影

兄弟去年中斷連續四年晉級季後賽紀錄，今年再度搶下門票，季後賽三席也全部確定，另兩席是上半季冠軍統一獅隊、年度戰績暫居第三的猿隊。

年度第一的球隊可以在總冠軍賽以逸待勞，兄弟目前領先獅隊三場勝差，平野惠一領軍生涯首度奪下季冠軍；他表示，換另一個角度來看，拿到季冠軍還不能鬆懈，馬上就要轉換心情繼續作戰。

昨天比賽吸引一四一二九名觀眾進場，寫下桃園球場本季新高，兄弟賽前備妥數千條黃色彩帶，送到右外野區的客隊觀眾席，內野區也有不少兄弟球迷自備彩帶，比賽結束瞬間，桃園球場形成黃海。

「全台球迷來加油，下半季要朝好的方向前進。」平野惠一透露，接下來比賽就是要一場一場穩穩拿下，能夠拿下季冠軍除了一軍選手，還有二軍選手和教練團、行政人員的努力，有了這些人和球迷的力量才能如願。

平野惠一表示，陳子豪之前狀況不好，讓他到二軍比賽，也有直接面談，相信他會在關鍵時刻發揮戰力，最後也有調整出來貢獻球隊。　

兄弟十九次季冠軍在中職排名第一，獅隊十七次居次，兄弟本季最大目標當然是隊史第十座總冠軍，如果一切順利，將以十冠和獅隊並列榜首。

中信兄弟 平野惠一 樂天桃猿 潘武雄 統一獅 陳子豪

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