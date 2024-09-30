中職／關鍵蜘蛛人 張志豪想解冠軍渴

賽前降臨在中信兄弟隊的勝利蜘蛛，讓總教練平野惠一的預言「張志豪可能會是關鍵人物」，也在封王戰成真，敲回勝利打點的張志豪不會只滿足於下半季封王，未能參與前面二連霸的他說：「我也要參與冠軍，拜託」。

兄弟昨晚以八比五擊敗樂天桃猿隊，綽號「蜘蛛人」的張志豪在七局上敲出的超前安打，引爆四分大局，成為奠定勝利的基礎。張志豪表示：「那一球有設定到位置，（陳）子豪也補上那一支三分砲，讓我們更安心，講好今天一定要拋彩帶」。

前天將魔術數字降到一後，張志豪等老將就召集球員喊話，球隊目標就是季後賽，照趨勢走，很可能是在總冠軍賽等待別人來挑戰，「這個時候，必須要把自己調整到季後賽狀態，不管打擊、跑壘、守備，都必須以季後賽的感覺來打」。

目前年度勝率排第一的兄弟，只要十月一日自己贏球加上統一獅輸球，就可直升總冠軍賽，張志豪表示：「我相信我們可拿下年度第一，前進總冠軍」。

張志豪上一次參與球隊奪冠已經是二○一○年，接下來經歷七年六亞，之後的球隊二連霸則因為受傷、確診缺席，這是又有機會拿下總冠軍，他的心中還有不同責任，因為周思齊也要在今年引退。

「我們一定要拿下總冠軍。」張志豪說，彭政閔退休時沒有能夠替他拿下總冠軍，自己感到惋惜，「這次又一個學長退休，必須要拿下總冠軍」。