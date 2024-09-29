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中職／退休後終可輕鬆拋彩帶 周思齊：以前在場上根本拋不到

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
中華職棒中信兄弟29日在樂天桃園棒球場拋下季冠軍彩帶，日前已引退的周思齊（左）也在場見證，他賽後笑說，「這次在旁邊看比較輕鬆，可以把彩帶拿得比較穩一點，小兄弟很棒」。中央社
中華職棒中信兄弟29日在樂天桃園棒球場拋下季冠軍彩帶，日前已引退的周思齊（左）也在場見證，他賽後笑說，「這次在旁邊看比較輕鬆，可以把彩帶拿得比較穩一點，小兄弟很棒」。中央社

中信兄弟隊今天在桃園球場以8：5擊敗樂天桃猿隊，下半季冠軍到手，相隔1年再嘗季後賽滋味，退役老將周思齊賽後也在場邊拋封王彩帶，笑說：「這次很穩拋出去。」

周思齊結束19年員生涯，換成另一種身分在球場享受兄弟封王的滋味，他說：「以前都在場上防守，根本拋不到彩帶，這次可以好好準備，很完整丟出去。」

兄弟隊史第19次冠軍到手，仍在中職史上排名第1，周思齊今天賽後表示，首次覺得心情輕鬆，這種感覺很棒，「希望最後拿到總冠軍，可以讓學長（指自己）輕鬆一點。」

周思齊表示，以前都是學長帶著他們，像是「恰哥」彭政閔，自己也帶過張志豪、王威晨，現在輪到兩人扮演這種角色，最近兩天都有出來精神喊話，覺得這種方式很好、很棒。

周思齊 張志豪 樂天桃猿

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