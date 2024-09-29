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中職／潘威倫淚別22年職棒人生：很想將150勝帶回台南

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊潘威倫引退儀式，邀請母親與女兒賽前開球。圖／統一獅隊提供
統一獅隊潘威倫引退儀式，邀請母親與女兒賽前開球。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天回到台南主場，過往隊友齊聚為「嘟嘟」潘威倫舉辦引退儀式，潘威倫連兩天都沒能忍住淚水，今天被家人觸動淚腺，也哽咽表示，自己過去的勝利也是中職、球隊、球迷的勝利，「謝謝你們，我會想你們，我愛你們！」

獅隊今天的引退儀式賽前先邀請潘威倫母親與女兒到場開球，賽後更是由「三代獅」一一出場，包含劉芙豪、潘武雄、許聖杰、高國慶、高志綱等人，主角潘威倫則是站上投手丘面對布雷，讓他揮棒落空，最後齊聚在場中擁抱、合影。

潘威倫將手中的球交給獅隊隊長陳傑憲，手套則傳承給新一代王牌投手古林睿煬，最後將高掛球衣，象徵向22年的職棒人生道別。

潘威倫致詞時先用台語訴說自己對台南的情感，「我是屏東小孩，不過在台南立業、成家，女兒也在台南出生，也算是台南人。20多年來在這讀書、打球、買房，台南是我第二個故鄉，回到台南球場就像回到家，給我很大的溫暖。

今年潘威倫決定引退，他也在台南的店家看見自己的旗幟高掛店面，感到窩心，「其實昨天在台北，我真的很想將150勝帶回來，讓你們的店面更加光彩，但是很歹勢、漏氣，雖然我知道你們會說，149勝已經是很好的紀錄，但好還要更好，才會讓棒球更好，且名揚世界。」

回到台南球場，潘威倫感觸很深，乘載著20多年來的滿滿回憶，今天更從下午就看到球迷們陸續進場，更是以滿場、1萬人參與他的引退儀式，潘威倫感謝球迷外，也謝謝教練團、隊友、防護團隊、工作人員，以及照顧自己身體多年的醫生。

接下來要感謝家人時，潘威倫開始哽咽、拭淚，「我走上棒球之路，我的爸爸功不可沒，謝謝爸爸，希望您在天上，可以看見，謝謝媽媽，默默一路支持。」還有故鄉包車過來的萬金村村民，以及許多如家人般照顧自己的球迷，特別感謝姊姊在自己低潮時的支持。

對於自己的引退，潘威倫給了八字註解，「老兵不死、只有凋零。」但他認為棒球超越個人、家庭、國界，自己過去的種種勝利、榮耀，都是屬於團隊、中職以及在場的球迷們，「感謝有你們，和我一起創造傳奇。」

中職會長蔡其昌最後也上台致贈歷年潘威倫雜誌封面海報，給潘威倫作為紀念，而統一獅前領隊許哲輝與「草總」謝長亨兩名潘威倫的「貴人」，也特地上台接受潘威倫致贈感謝禮物。

最後請「三代獅」隊友一一上前獻花且合影，潘威倫也與家人們在場上合照，壓軸則由統一獅全體隊職員上場獻花，且將潘威倫高拋慶祝。

中職 潘威倫 統一獅

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