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中職／陳子豪坦言一度心情低落 關鍵時刻雙響砲救了兄弟

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
兄弟隊陳子豪又開轟，上周在大巨蛋舉辦引退賽的周思齊（右二），在球員休息區為陳子豪披上兄弟隊旗。記者侯永全／攝影
兄弟隊陳子豪又開轟，上周在大巨蛋舉辦引退賽的周思齊（右二），在球員休息區為陳子豪披上兄弟隊旗。記者侯永全／攝影

中信兄弟隊指定打擊陳子豪，今天在桃園球場轟出雙響砲，單場5打數3安打、包辦4分打點，幫助兄弟以8：5擊敗樂天桃猿隊，奪下隊史第19座季冠軍，他說：「很開心，選球策略做得不錯。」

陳子豪3局上轟出陽春砲，7局上追加3分砲，本季累積16轟在兄弟排名第1、全聯盟第4，生涯130轟也超越統一獅隊退役球員潘武雄，獨居中職史上第15。

陳子豪表示，對方投手這兩球未失投，自己都有掌握到，尤其打完前6局被猿隊追平比數，7局上一定要幫助球隊攻下分數。

兄弟總教練平野惠一表示，陳子豪之前狀況不好，讓他到二軍比賽，也有直接面談，相信他會在關鍵時刻發揮戰力，最後也有調整出來貢獻球隊。

陳子豪透露，表現好的時候怕受傷，休息又怕手感很難恢復，一度心情低落，教練很認真幫助自己調整狀況，有慢慢打起來。

兄弟老將張志豪、陳威晨賽前都找年輕球員談話，陳子豪說：「就是要大家放手一搏的感覺，力拚季冠軍，接下來要好好守住年度排名第1。」

中信兄弟陳子豪繼第三局擊出陽春砲後，七局上，再度轟出三分全壘打。記者侯永全／攝影
中信兄弟陳子豪繼第三局擊出陽春砲後，七局上，再度轟出三分全壘打。記者侯永全／攝影

樂天桃猿 統一獅 陳子豪

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