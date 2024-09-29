中職／劉基鴻延長賽再見安龍隊搶勝 葉總相信王維中會更好

中華職棒味全龍隊今天與富邦悍將交手，9局打完2比2僵持不下，延長賽11局下，劉基鴻再見安打率隊以3比2搶勝。龍隊投手王維中先發5局無失分、無關勝敗，總教練葉君璋認為明年王維中表現會更好。

龍隊今天在台北大巨蛋迎戰富邦悍將隊，龍隊3局下王順和率先敲出三壘打，李凱威高飛犧牲打送回團隊第1分。

悍將前6局沒能拿下分數，7局上張進德率先敲出安打，靠著野手選擇、李宗賢安打推進，2人出局後張育成三壘打，一棒送回2分，翻轉戰局。

龍隊7局下追分，2人出局後王順和敲出安打，靠著暴投上到二壘，李凱威二壘打送回追平分，兩隊9局打完2比2僵持不下。

突破僵局制延長賽第10局兩隊都沒有拿下分數，11局下龍隊吉力吉撈．鞏冠敲安，劉基鴻敲出再見安打助隊搶勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。

龍隊先發投手王維中今天用81球投5局，僅被敲出2支安打，投出6次四壞保送，為中職生涯個人單場新高，另有3次三振，無失分、無關勝敗，今年投球局數達104局也是中職生涯單季新高。

王維中今天兩好球後決勝球沒能發揮，葉君璋表示，教練團有持續提醒，王維中雖然可能當下覺得不是習慣的模式，但應該也會覺得效果不錯。

葉君璋認為，王維中已經不錯了，之前有一些心態上的問題，可能比較保守、不敢嘗試，之後會再找時間討論，但一定可以更好。

巨投廖任磊延長賽穩守繳出代表作 葉總讚守備靈活

中職味全龍隊今天與富邦悍將鏖戰至延長賽11局，龍隊靠再見安打搶勝；龍隊身高201公分的投手廖任磊投1.2局無失分奪中繼成功，總教練葉君璋稱讚是代表作，也直言廖任磊守備算靈活。

龍隊今天在台北大巨蛋與富邦悍將交手，9局打完2比2僵持不下，龍隊延長賽10局上換上廖任磊登板，總計用25球投1.2局，沒被敲出安打，投出1次三振、1次保送，無失分，奪下本季首次中繼成功。

龍隊今天11局下靠著劉基鴻再見安打以3比2搶勝，劉基鴻獲選單場最有價值球員（MVP）；陳冠偉後援投0.1局無失分，奪下個人本季第3勝。

龍隊總教練葉君璋稱讚廖任磊今天表現算是投出「代表作」，無論控球、守備各方面都很好，球很有壓制力。

葉君璋提到，不要看廖任磊身材好像很高大，但守備在陣中投手群算靈活的，也是因為對廖任磊的守備放心，才會在那個時間點換他上場。