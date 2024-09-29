快訊

又一起悲劇…女騎士為閃違停遭轎車輾斃 駕駛肇逃「案發竟在用手機」

入夜後風雨加劇…改放全台第一個颱風假 蘭嶼明天停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／惋惜沒為彭政閔奪冠 張志豪再為周思齊拚：我也要參與

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
兄弟隊陳子豪又開轟，上周在大巨蛋舉辦引退賽的周思齊（右二），在球員休息區為陳子豪披上兄弟隊旗。記者侯永全／攝影
兄弟隊陳子豪又開轟，上周在大巨蛋舉辦引退賽的周思齊（右二），在球員休息區為陳子豪披上兄弟隊旗。記者侯永全／攝影

賽前降臨在中信兄弟隊的勝利蜘蛛，讓總教練平野惠一的預言「張志豪可能會是關鍵人物」，也在封王戰成真，敲回勝利打點的張志豪不只滿足於下半季封王，未能參與前面二連霸的他說：「我也要參與冠軍，拜託。」

兄弟今天以8：5擊敗樂天桃猿隊，綽號「蜘蛛人」的張志豪在7局上敲出超前安打，引爆4分大局，成為奠定勝利的基礎，張志豪表示：「那一球有設定到位置，（陳）子豪也補上那一支三分砲，讓我們更安心。」

昨天將魔術數字降到Ｍ1後，張志豪等老將就召集球員喊話，球隊目標就是季後賽，照趨勢走很可能是在總冠軍賽等待別人來挑戰，「這個時候必須要把自己調整到季後賽狀態，不管打擊、跑壘、守備，都必須以季後賽的感覺來打。」

目前年度勝率也排第一的兄弟，最快10月1日就可鎖定直升總冠軍賽的門票，張志豪表示：「我相信我們可以拿下年度第一，前進總冠軍。」

張志豪上一次參與球隊奪冠已經是2010年，接下來經歷七年六亞，2021、2022年的二連霸則因受傷、確診缺席，這次又有機會拿下冠軍，他的心中還有不同責任，因為周思齊也要在今年引退。

「我們一定要拿下總冠軍。」張志豪說，彭政閔退休時沒有能夠替他拿下總冠軍，自己感到惋惜，「這次又一個學長退休，必須要拿下一個冠軍。」

周思齊 張志豪 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／周思齊告誡後輩遠離牌桌 郭天信：沒有被針對的感覺

白家綺朝聖周思齊引退賽 「合照五月天」遭拒原因曝光

中職／曝王光輝當年特別選秀的堅持 周思齊：我是他第2好的投資

中職／悍將為新科特助送公事包 周思齊一句「悍將很強」讓球迷都笑了

相關新聞

中職／陳子豪本季首次炸裂雙響砲 兄弟下半季冠軍到手

中信兄弟隊指定打擊陳子豪，今天在桃園球場雙出雙響砲，包辦4分打點，兄弟終場以8：5擊敗樂天桃猿隊，下半季封王魔術數字歸零...

中職／平野惠一說封王很幸福 馬上要轉換心情繼續作戰

中信兄弟隊今天在桃園球場以8：5擊敗樂天桃猿隊，獲得下半季冠軍，總教練平野惠一賽後帶著全隊走向右外野客隊加油區，向爆滿兄...

中職／潘威倫淚別22年職棒人生：很想將150勝帶回台南

統一獅隊今天回到台南主場，過往隊友齊聚為「嘟嘟」潘威倫舉辦引退儀式，潘威倫連兩天都沒能忍住淚水，今天被家人觸動淚腺，也哽...

中職／陳子豪貢獻雙響砲 兄弟封王戰七上4分大局6:2領先桃猿

中信兄弟隊下半季封王魔術數字1，今天在桃園球場對樂天桃猿隊之戰只要獲勝，將是隊史第19次季冠軍，兩隊打完前5局形成僵持局...

中職／悍將滿壘沒得分…王維中5局無失分寫生涯單季局數新高

味全龍隊左投王維中今天先發5局無失分，本季投球局數達104局，寫下生涯新高，也是繼2021年後再次達標單季100局門檻，...

中職／德保拉下半季突起 想起今年跌宕還好有球迷送暖

中信兄弟隊昨晚在德保拉的好投帶領下，將下半季封王魔術數字減至M1，而德保拉本季的10勝有7勝在下半季貢獻，他坦言今年賽季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。