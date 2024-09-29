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中職／龍隊無緣季後賽洋投銳歐休息 讓潛力戰力上一軍

中央社／ 台北29日電
中華職棒味全龍劉基鴻（左3）29日在延長賽11局下敲出再見安打，助隊終場以3比2擊敗富邦悍將，賽後隊友一擁而上慶祝。中央社 中央通訊社
中華職棒味全龍劉基鴻（左3）29日在延長賽11局下敲出再見安打，助隊終場以3比2擊敗富邦悍將，賽後隊友一擁而上慶祝。中央社 中央通訊社

中職中信兄弟下半季封王，味全龍隊也確定無緣季後賽，龍隊總教練葉君璋表示，會讓出賽場次多的洋投銳歐休息，讓一些有潛力的球員，無論投手、野手上一軍出賽。

龍隊洋投銳歐（Rio Gomez）目前為止本季出賽達63場（2場先發），龍隊今天賽後下半季確定被淘汰，葉君璋也表示，銳歐本季投滿多的，應該不會再讓他繼續投。

龍隊接下來還剩4場例行賽，葉君璋表示，希望把握機會找明年有一軍戰力的球員，不管投手、野手，可能有些有潛力但之前暫時不敢用的球員，這個時機點會讓他們上一軍出賽，點名包括野手黃柏豪、陳思仲、李展毅、林辰勳等都是人選。

龍隊去年奪下總冠軍，今年無緣季後賽，領隊丁仲緯表示，龍隊還是很年輕的球隊，每年都有不同的課題，過程中學習到很多，也看到還有很多不足的地方，需要去加強、檢討。

丁仲緯提到，冠軍是去年的事情，每一年都是新的開始，每年都要準備好狀態面對每一場比賽。

中信兄弟 中職 葉君璋

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