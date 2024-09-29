中職／平野惠一說封王很幸福 馬上要轉換心情繼續作戰
中信兄弟隊今天在桃園球場以8：5擊敗樂天桃猿隊，獲得下半季冠軍，總教練平野惠一賽後帶著全隊走向右外野客隊加油區，向爆滿兄弟球迷致謝，他說：「今天看到很多球迷進場，很開心打出不錯的比賽呈現給他們。」
兄弟隊史第19次季冠軍到手，中職史上排名第1，也是第17次自力封王、第12次下半季冠軍，平野惠一生涯首度領軍奪下季冠軍；他表示，換另一個角度來看，拿到季冠軍還不能鬆懈，馬上就要轉換心情繼續作戰。
「全台球迷來加油，下半季要朝好的方向前進。」平野惠一強調，接下來比賽就是要一場一場穩穩拿下，能夠拿下季冠軍除了一軍選手，還有二軍選手和教練團、行政人員的努力，有了這些人和球迷的力量才能如願。
平野惠一透露自己的最大目標，將來離開球隊後，這支球隊仍可很強，更要灌輸選手「跌倒了要站起來」的信念。
他說：「能夠拿下這座季冠軍非常幸福，球隊從明天開始要變得更好。」
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