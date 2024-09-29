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中職／陳文杰延長賽二壘打突破 獅隊19局得2分2連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹隊陳文杰。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊陳文杰。圖／台鋼雄鷹隊提供

統一獅隊在連吞16顆鴨蛋後，終於今天在8局下靠對手暴投送分扳平，避免連兩天遭到完封，然而延長賽台鋼雄鷹隊靠陳文杰二壘安打突破僵局，打完10局以4：2擊敗獅隊取得3連勝，獅隊則是在潘威倫的兩天引退活動日都吞敗。

潘威倫昨天在台北大巨蛋的引退賽登板，先發6.2局失4分（3分責失），然而受限打線1分未得，以0：4輸球，挑戰生涯第150勝不成，反吞下生涯第109敗。

今天獅隊打線依舊一灘死水，前7局只有5局下曾經2人上壘，直到8局下胡金龍敲安後，靠觸擊、滾地推進將代跑的許哲晏送上三壘，隨後投手黃群暴投送分，才打破連續16顆鴨蛋。

雄鷹攻勢同樣有限，不過3局上黃秉揚保送上壘後，就靠推進、暴投上三壘，黃劼希適時安打就先搶下1分，而雄鷹先發投手鳥松6局被敲4支安打，無失分，只不過7局登板接手的黃群在跨局續投下掉分。

9局打完雙方平手，10局上突破僵局下，紀慶然先選到保送，曾子祐再短打形成二、三壘有人，2出局後陳文杰的二壘安打，一棒2分超前比數，隨後又因為失誤，陳文杰趁機溜回本壘追加1分；獅隊在10局下靠邱智呈高飛犧牲打得分，但也到此為止。

潘威倫 陳文杰

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