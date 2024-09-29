中職／陳子豪本季首次炸裂雙響砲 兄弟下半季冠軍到手

中信兄弟隊指定打擊陳子豪，今天在桃園球場雙出雙響砲，包辦4分打點，兄弟終場以8：5擊敗樂天桃猿隊，下半季封王魔術數字歸零，奪下隊史第19座季冠軍，次數仍居中職史上第1。

陳子豪5打數3安打，成為兄弟封王大功臣，獲選單場MVP。

兄弟去年中斷連續4年晉級季後賽紀錄，今年再度搶下門票，下半季冠軍出爐後，今年季後賽3席也確定，另兩席是上半季冠軍統一獅隊、年度戰績暫居第3的猿隊。

年度排名第1的球隊可在總冠軍賽以逸待勞，兄弟領先獅隊3場勝差，兩隊分別還有4場、5場例行賽，包括10月3日在台中洲際球場直接對決，猿隊季後賽首輪對手還未確定。

兄弟打線今天面對猿隊先發投手陳克羿，首局就展開攻勢，張志豪開賽第1球揮出右外野方向一壘打，接著岳政華犧牲觸擊，陳俊秀適時安打攻下全場第1分。

3局上，陳子豪轟出右外野陽春砲，本季第15轟出爐，兄弟領先兩分。

猿隊前3局只有兩支安打，無法從兄弟洋投猛登的手中得分，4局下1出局後，梁家榮出現安打，接著林子偉揮出右外野兩分砲，本季第4轟追平比數。

兩隊打完前6局仍是2：2，猿隊第3任投手蘇俊璋7局上登板，保送岳東華後，林吳晉瑋犧牲觸擊，張志豪揮出二壘打攻下超前分，接下來岳政華保送，陳子豪轟出中外野3分砲，生涯130轟超前統一獅隊退役球員潘武雄，排名獨居史上第15。

陳子豪本季首次雙響砲，兄弟這半局攻下4分奠定勝基，9局上王威晨二壘打再攻下兩分，猿隊9局下林泓育轟出3分砲，終場仍以3分之差落敗；猛登先發6局失兩分，繼艾士特（已離隊）、德保拉之後，成為兄弟本季第3位奪下10勝的投手。

猿隊老將林智平5打數3安打，成為中職史上第29位、現役第13位完成千安紀錄的球員。

此役14129名觀眾進場，寫下桃園球場本季新高，兄弟賽前備妥數千條黃色彩帶，送到右外野區的客隊觀眾席，內野區也有不少兄弟球迷自備彩帶，比賽結束瞬間，桃園球場形成黃海。

兄弟19次季冠軍在中職排名第1，獅隊17次居次，兄弟本季最大目標當然是隊史第10座總冠軍，如果一切順利，將以10冠和獅隊並列榜首。