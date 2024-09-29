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中職／14129人！兄弟封王黃海+樂天女孩日 寫桃園近5年新高
中信兄弟下半季封王魔術數字M1的吸引力，加上樂天桃猿隊年度大主題日「辣酷甜趴」，桃園棒球場今天共有14129人進場，寫下本季進場人數新高。
兄弟今晚贏球就可取得下半季冠軍，預售票就已經超過1萬張，今天開賽後不僅右外野客隊區一片黃澄澄，黃海還蔓延到左外野、內野一壘側以及本壘後方，兄弟球員開轟時現場更響起巨大歡呼聲。
昨天兄弟與猿隊在此一戰就已經吸引13150人，是本季桃園棒球場的票房紀錄，但今天將這個紀錄再往上提升，更是2019年以來桃園棒球場的新高。
兄弟如果今天擊敗樂天桃猿隊，自力封王情況下，將在右外野發放黃色彩帶給球迷，賽後也會有15分鐘時間慶祝，向球迷致意後，由教練、球員們簡單致詞，也不噴香檳。
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