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中職／悍將滿壘沒得分…王維中5局無失分寫生涯單季局數新高

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊先發投手王維中。圖／味全龍隊提供
味全龍隊先發投手王維中。圖／味全龍隊提供

味全龍隊左投王維中今天先發5局無失分，本季投球局數達104局，寫下生涯新高，也是繼2021年後再次達標單季100局門檻，王維中對此沒有太多想法，但能夠投得越多局數自然越好，「每一年都希望比前一年更進步。」

至今天賽前，王維中就已經累積99局的投球局數，是近3年新高，去年球季他以後援為主，今年重返熟悉的先發，穩定做出貢獻，今天在台北大巨蛋登板面對富邦悍將隊，更是繳出5局無失分的演出。

王維中今天雖然僅被敲出2支安打，但投出多達6次四壞球寫下生涯新高，不過先在1局上度過2出局、滿壘危機，4局上更是在無人出局、滿壘下，連抓3個出局數，就是能夠力保不失。

跟2021年投到100.1局相比，王維中今年不同的地方是三振數下降，2021年單季93次三振，但今年加上今天的3K是63次三振，王維中表示，投球策略上沒有改變，但今年比較難讓對手揮空，尤其是好球數領先之後。

今年配合球隊輪值，王維中偶而會轉任中繼，他認為這兩個角色自己都擔任過，所以影響不大，反而是有時下去二軍10天休息再上來後，「丟不好的幾場，都是二軍剛上來的第1、2場。」

味全龍隊先發投手王維中。圖／味全龍隊提供
味全龍隊先發投手王維中。圖／味全龍隊提供
味全龍隊先發投手王維中。圖／味全龍隊提供
味全龍隊先發投手王維中。圖／味全龍隊提供

富邦悍將 王維中

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