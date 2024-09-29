中職／陳子豪貢獻雙響砲 兄弟封王戰六上4分大局6:2先桃猿

中信兄弟隊下半季封王魔術數字1，今天在桃園球場對樂天桃猿隊之戰只要獲勝，將是隊史第19次季冠軍，兩隊打完前5局形成僵持局面，暫以2：2平手。

兄弟打線面對猿隊先發投手陳克羿，首局就展開攻勢，張志豪開賽第1球揮出右外野方向一壘打，接著岳政華犧牲觸擊，陳俊秀適時安打攻下全場第1分。

3局上，陳子豪轟出右外野陽春砲，本季第15轟出爐，生涯129轟追平統一獅隊退役球員潘武雄，並列史上第15，兄弟領先兩分。

猿隊前3局只有兩支安打，無法從兄弟洋投猛登的手中得分，4局下1出局後，梁家榮出現安打，接著林子偉揮出右外野兩分砲，本季第4轟追平比數。

兩隊昨天2連戰首戰湧進13150人，締造桃園球場本季最多觀眾紀錄，今天外野看台大部分都是兄弟球迷，內野區也有不少人穿著黃衫看球，應有機會再創桃園球場新高。

兄弟如果落敗，在台北大巨蛋進行的味全龍、富邦悍將隊之戰，只要龍隊輸球，兄弟也可非自力封王，猿隊賽後雖有安排主題活動，兄弟仍有15分鐘的慶功時間。

兄弟已經備妥上千條黃色彩帶，送到右外野區的客隊觀眾席待命，由於是客隊身分，若是獲勝不會在場內噴香檳。