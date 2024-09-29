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中職／潘威倫的強 獅隊兩強打高國慶、布雷掛保證
統一獅「DU MY BEST 潘威倫引退」系列活動第二天移師台南棒球場，今日場外舞台區的三代獅Talk Show，特別邀請當代強打洋砲布雷與「綠色坦克」高國慶，一同回憶當年三代獅傳奇的經典回憶。
當高國慶、布雷登場，全場球迷大聲歡呼，舉起相機及手機捕捉關鍵時候，身為同世代戰友，相較其他人，他們對潘威倫了解更加深刻。
高國慶表示，「沉默的王牌」在潘威倫身上一點都不為過，嘟嘟平時就是沉默寡言，還有點小龜毛，他會默默做事，把事情做好，今天會有這番成就，一點也不為過。
布雷也覺得嘟嘟不僅是名厲害的投手，更是名很好的隊友，兩人在對話上也不會有問題，他很喜歡嘟嘟。
高國慶和布雷都是該世代強打，對於嘟嘟的強投能力，高國慶說：「嘟嘟有很好的控球能力與投球品質，最難能可貴的是，他的準度是準到，打者處於領先，有個好的攻擊機會，但他還是可以用他的武器球，加上他的控球好，可以用更多的球種來應對他。」
布雷也提及在某次隊內賽中，恰巧有機會交手嘟嘟，他記得有顆伸卡球，以打者角度來看可以很順利地攻擊，但那顆球的位移其實大到讓打者難以捉摸。
潘威倫昨日在引退賽後環繞球場與球迷揮手致意時有點落淚，問起高國慶覺得他與嘟嘟誰會哭比較誇張，高國慶認為他會哭得比嘟嘟慘，但高國慶也提及，「如果今天提到嘟嘟的家人，尤其是他的父親，我猜他的情緒可能會湧上心頭。」
Talk Show尾聲還有個小插曲，布雷因未參加五月高國慶引退，高國慶今日更準備其引退球衣致贈給布雷，布雷也給予祝福：「高國慶是位很努力的選手，場上場下都是很棒的人，很開心能成為他人生的一部分。」
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