日職／高橋宏斗防禦率1.38登頂 僅被敲1發全壘打創紀錄

儘管8、9月兩個月先發頻頻掉分，導致防禦率突破1大關，不過年僅24歲的中日隊強投高橋宏斗仍在本季最後一次登板達成規定投球局數，留下1.38的成績，贏得中央聯盟的防禦率王。

高橋宏斗此戰主投3局，局數累積143.2局，因為失掉2分責失，防禦率從賽前1.28提升到1.38，刷新衫下茂保持70年之久的1.39最低防禦率隊史紀錄。

高橋宏斗本季投球威力十足，8月初拿下第9勝時，他的防禦率壓到0.54，看似有機會挑戰日本職棒紀錄。在日本職棒歷史中，單季最低防禦率紀錄是1943年巨人隊藤本英雄創下的0.73，而自1950年開啟兩聯盟賽制以來，最低防禦率是1970年阪神隊村山實的0.98。

從那場比賽過後，高橋宏斗場場比賽都有責失分，42.3局中一共掉了16分，而他前面不過掉了6分，使得高橋宏斗甚至沒辦法贏過山本由伸去年的1.21防禦率表現，也低於田中將大過去創下的1.27防禦率。

雖然無緣創下防禦率1以下的障礙，高橋宏斗仍是有其他收獲，他整季一路撐到9月10日對養樂多隊才被村上宗隆轟出1發全壘打，創下兩聯盟開始實行以來的最低紀錄。

原先像1956年西鐵的稻尾和久、2012年火腿洋投沃爾夫（Brian Wolfe）和2023年歐力士的山本由伸都是單季被擊出2支全壘打。