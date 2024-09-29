快訊

女大生命喪公車輪下…東海於追思會頒「榮譽畢業證書」 社友為她最後一舞

常和大S放閃 具俊曄無預警關IG帳號！真實內幕曝光了

京華城案多人收押 民眾黨高層憂柯文哲恐不樂觀…黃國昌這麼說

日職／高橋宏斗防禦率1.38登頂 僅被敲1發全壘打創紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
高橋宏斗去年初幫助日本隊贏得經典賽冠軍，今年賽季完全展現新生代強投氣勢。 法新社
高橋宏斗去年初幫助日本隊贏得經典賽冠軍，今年賽季完全展現新生代強投氣勢。 法新社

儘管8、9月兩個月先發頻頻掉分，導致防禦率突破1大關，不過年僅24歲的中日隊強投高橋宏斗仍在本季最後一次登板達成規定投球局數，留下1.38的成績，贏得中央聯盟的防禦率王。

高橋宏斗此戰主投3局，局數累積143.2局，因為失掉2分責失，防禦率從賽前1.28提升到1.38，刷新衫下茂保持70年之久的1.39最低防禦率隊史紀錄。

高橋宏斗本季投球威力十足，8月初拿下第9勝時，他的防禦率壓到0.54，看似有機會挑戰日本職棒紀錄。在日本職棒歷史中，單季最低防禦率紀錄是1943年巨人隊藤本英雄創下的0.73，而自1950年開啟兩聯盟賽制以來，最低防禦率是1970年阪神隊村山實的0.98。

從那場比賽過後，高橋宏斗場場比賽都有責失分，42.3局中一共掉了16分，而他前面不過掉了6分，使得高橋宏斗甚至沒辦法贏過山本由伸去年的1.21防禦率表現，也低於田中將大過去創下的1.27防禦率。

雖然無緣創下防禦率1以下的障礙，高橋宏斗仍是有其他收獲，他整季一路撐到9月10日對養樂多隊才被村上宗隆轟出1發全壘打，創下兩聯盟開始實行以來的最低紀錄。

原先像1956年西鐵的稻尾和久、2012年火腿洋投沃爾夫（Brian Wolfe）和2023年歐力士的山本由伸都是單季被擊出2支全壘打。

日本

相關新聞

中職／德保拉下半季突起 想起今年跌宕還好有球迷送暖

中信兄弟隊昨晚在德保拉的好投帶領下，將下半季封王魔術數字減至M1，而德保拉本季的10勝有7勝在下半季貢獻，他坦言今年賽季...

中職／潘威倫生涯最終戰 留下嘟嘟障礙

穿了廿二年統一獅隊球衣的傳奇投手「嘟嘟」潘威倫今年將卸下戰袍，昨天在台北大巨蛋的生涯最終戰，雖然投出近七局的優質先發，在...

中職／彭政閔、林智勝趕場向潘威倫致意 賴清德獻聲成彩蛋

統一獅隊「嘟嘟」潘威倫今天最後一次登板投球，賽後不僅過去中華隊恩師齊聚一堂，彭政閔、林智勝等人也趕場致意，神秘嘉賓賴清德...

中職／陳金鋒對江國豪有重話 「看起來沒有責任感的投球」

富邦悍將隊今天打到延長10局以7：3擊敗味全龍隊，過程中3：0的領先打到7局生變，總教練陳金鋒賽後有重話，直言江國豪該局...

中職／潘威倫的強 獅隊兩強打高國慶、布雷掛保證

統一獅「DU MY BEST 潘威倫引退」系列活動第二天移師台南棒球場，今日場外舞台區的三代獅Talk Show，特別邀...

日職／高橋宏斗防禦率1.38登頂 僅被敲1發全壘打創紀錄

儘管8、9月兩個月先發頻頻掉分，導致防禦率突破1大關，不過年僅24歲的中日隊強投高橋宏斗仍在本季最後一次登板達成規定投球局數，留下1.38的成績，贏得中央聯盟的防禦率王。 高橋宏斗此戰主投3局，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。