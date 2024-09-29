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中職／克魯茲指導打擊獲好評 龍隊討論簽長期教練約可能

中央社／ 台北29日電
龍隊打擊教練克魯茲。圖／味全龍隊提供
龍隊打擊教練克魯茲。圖／味全龍隊提供

中職味全龍隊下半季找來資歷豐富的外籍教練克魯茲擔任打擊教練，被問起是否考慮明年簽下長期教練約，領隊丁仲緯表示有討論，但克魯茲還要跟家人討論，會尊重想法。

龍隊今年球季團隊打擊表現不如預期，7月請來曾多次擔任台灣隊打擊教練，也有中職多隊執教資歷的外籍教練克魯茲（Tommy Cruz）擔任打擊教練，球員間對於克魯茲的指導也有不錯的回饋。

被問起是否考慮明年與克魯茲簽長期合約，龍隊領隊丁仲緯表示，就之後合作也討論了很多次，但克魯茲還要跟家人討論後才會確認，球隊會尊重他的想法。

至於龍隊明年洋將布局，陣中洋投鋼龍（DrewGagnon）是複數年約，伍鐸（Bryan Woodall）明年起則不占洋將缺額。

龍隊總教練葉君璋表示，無論是艾璞樂（TylerEppler）、還是銳歐（Rio Gomez）， 續留機會都滿高的，但也提到洋將合約是商業行為，最後還是要看雙方條件是否談得攏。

中職 克魯茲 味全龍

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