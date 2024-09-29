中職／德保拉下半季突起 想起今年跌宕還好有球迷送暖

中信兄弟隊昨晚在德保拉的好投帶領下，將下半季封王魔術數字減至M1，而德保拉本季的10勝有7勝在下半季貢獻，他坦言今年賽季遇到太多家中狀況，辛苦歷程外界難以得知，「只有上帝看得到。」

德保拉今年以4連敗開季，當時曾引起外界熱議是否身手不再？但隨著後續拉出9連勝、11連不敗，過程中德保拉也透露，季初遇到父親過世，7月下旬則是母親離開，一年收到兩個噩耗，但他仍能維持在場上的表現。

德保拉坦言，自己從沒遇過像今年狀況這麼多的球季，「還好自己心態有調整過來，只要站上場就拋在腦後，在球季尾聲表現、結果才能越來越好。」

德保拉上半季3勝4敗、防禦率3.45，下半季搖身一變成7勝1敗、防禦率2.67，堪稱關鍵人物，德保拉表示，今年季初遇到父親過世後，當下十分難過，「沒有心情來球場，也失眠，好不容易調整過來，又有媽媽的事情，這些過程都只有上帝看到。」

德保拉表示，季初狀況不佳時，即使當時球迷不知道家中狀況，仍為自己加油，而隨著消息公開後，「也收到來自球迷的很多溫暖。」

德保拉來台灣的第5個球季，有機會第4度打進季後賽，他表示：「今年我們差最後一哩路，球隊從春訓開始就是為了季後賽準備，甚至之後有機會打進總冠軍賽，很興奮也開心。」