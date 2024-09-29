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中職／伍鐸不占洋將缺有空間 龍隊新球季有討論補洋砲
中職味全龍隊洋投伍鐸今年球季結束後符合「羅力條款」規定，明年起不占洋將缺，這讓龍隊洋將名額運用更有空間，龍隊總教練葉君璋坦言找洋砲也有討論，但仍要看隊形是否合適。
龍隊洋投伍鐸（Bryan Woodall）從2015年就開始在中職發展，今年球季結束確定達成中職一軍9年年資規定，明年起將不占洋將缺。
龍隊領隊丁仲緯今天賽前受訪談起明年球季洋將規劃，坦言就打擊方面的補強，所有可能都有討論，包括自由球員和洋砲等，伍鐸成為本土球員後，讓球隊更有空間，有討論找洋砲這個方向。
龍隊總教練葉君璋則提到，洋砲是一個考慮，但重要的是找來的洋砲要放在什麼位置對球隊才是有利的，也要考量守備位置與球隊隊形需求。
至於季後可能的自由球員補強，葉君璋細數，知道中信兄弟陳子豪、詹子賢等人都有自由球員資格，就要評估怎麼補強對球隊火力最有幫助，他也笑著說：「我有說出名字的就代表有想過。」
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