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中職／兄弟備好彩帶、不噴香檳 還有年度目標要拚

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟今力拚下半季封王。中信兄弟提供
中信兄弟今力拚下半季封王。中信兄弟提供

中信兄弟隊下半季封王魔術數字M1，最快今天就能夠在桃園客場拿下季後賽門票，不過配合樂天桃猿隊主題日活動，就算封王也僅會簡單慶祝，只拋彩帶、不噴香檳。

兄弟如果今天擊敗樂天桃猿隊，自力封王情況下，將在右外野發放黃色彩帶給球迷，賽後也會有15分鐘時間慶祝，向球迷致意後，由教練、球員們簡單致詞，也不噴香檳。

兄弟球團表示，考量到球隊仍有年度勝率的目標要追求，不會太大規模慶祝，另外接下來回到洲際是否有其他慶祝活動，則要視今天比賽結果再做討論。

若是非自力封王的情況下，若另一地賽事先結束，桃園球場賽後也會提供5分鐘時間由兄弟球團舉辦儀式，若是另一地賽事尚未結束狀況下，則是由球員待在休息室內等待結果，就不再上場慶祝。

中信兄弟 樂天桃猿 魔術

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