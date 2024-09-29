中職／林智勝合約到期未來動向受矚 龍領隊：有機會繼續打
中職味全龍隊野手林智勝合約今年底到期，領隊丁仲緯表示，已透過經紀人討論未來合作方向，基本上尊重球員意願，但提到林智勝還有能力，「明年看起來有機會繼續打。」
42歲野手林智勝2023年與龍隊簽下2年合約，今年球季結束後到期，球迷關心林智勝明年動向，龍隊領隊丁仲緯今天賽前受訪表示，已透過經紀人跟林智勝初步交換意見，討論之後合作方向，球團的原則是尊重球員個人意願。
被問起林智勝的個人意願，丁仲緯透露，雖然目前還在討論，「但明年看起來有機會繼續打」，也提到林智勝有能力和實力，在球隊的作用，除了技術和實力外，也帶給團隊很大的幫助，很多部分是教導學弟們怎麼面對和解讀比賽。
至於林智勝球員約、教練約等討論細節，丁仲緯表示，詳細的部分都還要再討論才能確認。林智勝今年球季目前為止一軍出賽場次不多，有28場出賽，總計68打數敲出15支安打，包括1發全壘打，中職生涯累積304轟。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言