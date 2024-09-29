中職／林智勝合約到期未來動向受矚 龍領隊：有機會繼續打

中職味全龍隊野手林智勝合約今年底到期，領隊丁仲緯表示，已透過經紀人討論未來合作方向，基本上尊重球員意願，但提到林智勝還有能力，「明年看起來有機會繼續打。」

42歲野手林智勝2023年與龍隊簽下2年合約，今年球季結束後到期，球迷關心林智勝明年動向，龍隊領隊丁仲緯今天賽前受訪表示，已透過經紀人跟林智勝初步交換意見，討論之後合作方向，球團的原則是尊重球員個人意願。

被問起林智勝的個人意願，丁仲緯透露，雖然目前還在討論，「但明年看起來有機會繼續打」，也提到林智勝有能力和實力，在球隊的作用，除了技術和實力外，也帶給團隊很大的幫助，很多部分是教導學弟們怎麼面對和解讀比賽。

至於林智勝球員約、教練約等討論細節，丁仲緯表示，詳細的部分都還要再討論才能確認。林智勝今年球季目前為止一軍出賽場次不多，有28場出賽，總計68打數敲出15支安打，包括1發全壘打，中職生涯累積304轟。