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中職／不因1顆球責備陳柏豪 古久保要他記取教訓繼續成長

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
猿隊總教練古久保健二認為中繼、後援投手為球隊帶來整季成績穩定。圖／樂天桃猿隊提供
猿隊總教練古久保健二認為中繼、後援投手為球隊帶來整季成績穩定。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊「終結者」陳柏豪昨天對中信兄弟隊之戰，在9局上1出局滿壘時，因暴投被兄弟跑回致勝分，終場以0：1吞敗，也讓兄弟下半季封王魔術數字降到1，猿隊總教練古久保健二今天賽前談到此事，很肯定說：「不會因為一顆球的失誤去責備他。」

陳柏豪昨天吞下本季第3敗，兄弟「終結者」吳俊偉成功守住9局下，兩人同以29次救援成功並列全聯盟第1，救援王之爭更加激烈。

古久保表示，與其說昨天比賽可惜，這算是可以加強的課題，也是陳柏豪必須成長之處；當時宋嘉翔也要想辦法把球擋在前面才行，要用「拚了命的感覺」，未來才能成為讓投手、甚至野手都可信任的捕手。

猿隊可望以年度排名第3晉級季後賽，古久保認為今年最大收穫就是確定「終結者」；他說，陳柏豪從春訓開始表現就不錯，最後扛下重任，整季演出不會讓人意外，而且7到9局投手也很好，中繼、後援投手為球隊帶來整季成績穩定。

吳俊偉 樂天桃猿 陳柏豪

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