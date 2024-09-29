中職／古久保坦言兄弟是強隊 形容給對手「縫隙」很小

樂天桃猿隊今天在桃園球場迎戰中信兄弟隊，雙方分別推出陳克羿、猛登登板先發，猿隊面臨被兄弟拋下封王彩帶的龐大壓力，必須在主場全力搶勝，猿隊總教練古久保健二坦言：「兄弟是一支很好的球隊。」

兄弟下半季戰績34勝21敗，封王魔術數字降到1，最快今天搶下季冠軍；猿隊27勝1和26敗排名第3，已經無法爭王，但全年60勝1和53敗，將以年度戰績排名第3晉級季後賽。

古久保表示，兄弟基本上打線完整，洋將戰力也很好，確實是很強的球隊，給對手的「縫隙」很小。

猿隊在季後賽首輪對手不是兄弟就是統一獅隊，古久保再次強調，球隊在這方面處於被動狀態，沒有挑選敵隊的權利，自己打好比賽最重要。

古久保表示，今年球季還未結束，但整季發生很多事，隊上球員表現很棒，如果沒有他的努力，球隊不會有現在的位置。