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日職／讀賣巨人央聯暌違4年奪冠 隊史第39次奪冠

中央社／ 台北29日電
巨人封王。巨人隊官方推特
巨人封王。巨人隊官方推特

日本職棒中央聯盟賽事，讀賣巨人隊28日晚間以8：1贏廣島東洋鯉魚隊，這是讀賣巨人隊暌違4年、隊史第39次奪冠（若加上單一聯盟時代拿下9次聯盟冠軍，為第48次奪冠），為「讀賣巨人軍90週年」寫下美好記錄。

封王魔術數字為「M1」的巨人隊昨晚在廣島馬自達球場對上廣島東洋鯉魚隊，如果能打成平手以上就能決定奪冠，結果以8：1贏廣島東洋鯉魚隊。45歲的巨人隊監督阿部慎之助就任後第一年就率巨人隊奪央聯冠軍，他喜極而泣。

阿部接受選手們將他身體抬高拋空10次致敬。10這個數字是阿部現役時代的球衣背號。阿部接受冠軍隊監督採訪時喊：「最棒啦！」

阿部對球迷表示，「能順利奪冠，內心感激不盡。不過，只能今天沉浸在歡樂氣氛，今後還有得應戰，須好好努力。希望大家能熱情聲援到最後，真的很感謝。」

巨人隊本季一開始苦於得分力不足，但靠著投手陣容奮戰，得以維持名列前茅。與阪神虎等勁敵歷經大混戰，9月起戰況才好轉。

9月5日巨人隊取代廣島隊站上首位，10日起與廣島隊展開首位攻防戰，取得3連勝，氣勢如虹。18日與橫濱DeNA海灣之星隊打成平手，剩下的11場比賽封王魔術數字點亮Ｍ9。與勁敵阪神虎22、23日直接對決，取得2連勝，朝奪冠前進一大步。

阿部當上巨人隊監督後，首先是致力於投手改革，因為 巨人隊上一季救援的防禦率3.83表現不佳。本季巨人隊投手陣容堅強，王牌戶鄉翔征、菅野智之、山崎伊織等先發投手群從開幕以來就發揮了安定感。包含先發、救援投手在內，目前整體防禦率排央聯第一。

巨人隊打線本季早期呈現低迷，但5月加入洋砲赫南德茲（Elier Hernández）之後，攻擊火力提升，且除第4棒岡本和真、丸佳浩等實力佳的選手之外，另19歲的淺野翔吾等人崛起，展現強打功力。

日職高潮系列賽（Climax Series，季後賽制度）首輪預定10月12日開幕；決勝輪10月16日開打。

讀賣巨人 阪神虎 魔術

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