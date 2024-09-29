聽新聞
0:00 / 0:00

中職／潘威倫生涯最終戰 留下嘟嘟障礙

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
統一獅隊潘威倫引退賽昨天在台北大巨蛋登場，賽後眼眶泛淚向球迷揮手致意。記者侯永全／攝影
統一獅隊潘威倫引退賽昨天在台北大巨蛋登場，賽後眼眶泛淚向球迷揮手致意。記者侯永全／攝影

穿了廿二年統一獅隊球衣的傳奇投手「嘟嘟」潘威倫今年將卸下戰袍，昨天在台北大巨蛋的生涯最終戰，雖然投出近七局的優質先發，在打線急凍下無緣締造生涯第一五○勝，但依舊留下滿滿「嘟嘟障礙」。

潘威倫雖然在開季首次登板就奪得第一四九勝，但最後一勝卡關，昨晚以八十九球力投六點二局，被敲六支安打，失四分（三分責失），然而球隊以○比四輸給台鋼雄鷹隊。

潘威倫退場時，全場二八○一八人起立為他鼓掌致意，賽後過去的中華隊總教練、隊友們都到場向他致意，就連總統賴清德也特別錄製影片，細數潘威倫在中華隊、中職生涯的偉業，更留下懸念說：「我會在總統府，迎接你跟統一獅隊的到來」。

潘威倫的「嘟嘟障礙」停留在一四九勝，另外生涯投了三一二四二球、二一二五點一局、三四○場先發，四項紀錄都是中職史上第一，依賴的是長青職棒人生，還有無論隊友、對手都公認的自律精神。

「我真的不想引退。」潘威倫雖然在儀式上如此致詞，但他也解釋，需要留給新秀發揮舞台才能成長，遺憾在賽後就放下，「一五○勝投只是個目標，一個可以讓大家繼續努力的目標」。

賽後乘車繞場時，在投手丘上一貫撲克臉的潘威倫終於落淚，他表示想到球迷過往的支持，情緒就無法克制，也希望自己退休後，球迷們能不吝惜繼續為台灣的棒球好手鼓掌。

潘威倫初入職棒就從「草總」謝長亨手中接下十八號球衣，也成為這個號碼的代言人，他笑說：「希望沒有讓草總失望」。

獅隊由於隊內背號引退規範，要等到兩年後才會討論是否退休背號，而潘威倫明年將轉任教練，繼續幫助球隊。

台鋼雄鷹 潘威倫 統一獅 謝長亨

延伸閱讀

中職／看見賴清德祝福嚇一跳 潘威倫：深感榮耀

中職／餅總猜錯了！ 潘威倫繞場落淚：想到球迷情緒無法克制

中職／彭政閔、林智勝趕場向潘威倫致意 賴清德獻聲成彩蛋

中職／「我真的不想引退」潘威倫揮別遺憾 留舞台給新秀

相關新聞

中職／潘威倫生涯最終戰 留下嘟嘟障礙

穿了廿二年統一獅隊球衣的傳奇投手「嘟嘟」潘威倫今年將卸下戰袍，昨天在台北大巨蛋的生涯最終戰，雖然投出近七局的優質先發，在...

中職／彭政閔、林智勝趕場向潘威倫致意 賴清德獻聲成彩蛋

統一獅隊「嘟嘟」潘威倫今天最後一次登板投球，賽後不僅過去中華隊恩師齊聚一堂，彭政閔、林智勝等人也趕場致意，神秘嘉賓賴清德...

中職／陳金鋒對江國豪有重話 「看起來沒有責任感的投球」

富邦悍將隊今天打到延長10局以7：3擊敗味全龍隊，過程中3：0的領先打到7局生變，總教練陳金鋒賽後有重話，直言江國豪該局...

影／潘威倫引退賽敗投收場 挑戰生涯150勝失利

今天在台北大巨蛋舉行引退賽的統一獅隊潘威倫，迎戰台鋼雄鷹隊擔任先發，在雄鷹打線發揮下，潘威倫主投6.2局，被擊出6支安打...

中職／看見賴清德祝福嚇一跳 潘威倫：深感榮耀

統一獅隊傳奇18號「嘟嘟」潘威倫今天最後一次登板投球，賽後滿滿的致敬儀式，其中最大彩蛋是賴清德總統「獻聲」祝福，潘威倫坦...

中職／楊閔貽首安球為何由他遞交？ 張育成的解釋調皮了

富邦悍將隊昨天啟用新人內野手楊閔貽擔任先發游擊手，首打席就敲出斷棒安打送回分數，開張生涯首安、首打點，賽後首安球由張育成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。