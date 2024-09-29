中職／潘威倫生涯最終戰 留下嘟嘟障礙

穿了廿二年統一獅隊球衣的傳奇投手「嘟嘟」潘威倫今年將卸下戰袍，昨天在台北大巨蛋的生涯最終戰，雖然投出近七局的優質先發，在打線急凍下無緣締造生涯第一五○勝，但依舊留下滿滿「嘟嘟障礙」。

潘威倫雖然在開季首次登板就奪得第一四九勝，但最後一勝卡關，昨晚以八十九球力投六點二局，被敲六支安打，失四分（三分責失），然而球隊以○比四輸給台鋼雄鷹隊。

潘威倫退場時，全場二八○一八人起立為他鼓掌致意，賽後過去的中華隊總教練、隊友們都到場向他致意，就連總統賴清德也特別錄製影片，細數潘威倫在中華隊、中職生涯的偉業，更留下懸念說：「我會在總統府，迎接你跟統一獅隊的到來」。

潘威倫的「嘟嘟障礙」停留在一四九勝，另外生涯投了三一二四二球、二一二五點一局、三四○場先發，四項紀錄都是中職史上第一，依賴的是長青職棒人生，還有無論隊友、對手都公認的自律精神。

「我真的不想引退。」潘威倫雖然在儀式上如此致詞，但他也解釋，需要留給新秀發揮舞台才能成長，遺憾在賽後就放下，「一五○勝投只是個目標，一個可以讓大家繼續努力的目標」。

賽後乘車繞場時，在投手丘上一貫撲克臉的潘威倫終於落淚，他表示想到球迷過往的支持，情緒就無法克制，也希望自己退休後，球迷們能不吝惜繼續為台灣的棒球好手鼓掌。

潘威倫初入職棒就從「草總」謝長亨手中接下十八號球衣，也成為這個號碼的代言人，他笑說：「希望沒有讓草總失望」。

獅隊由於隊內背號引退規範，要等到兩年後才會討論是否退休背號，而潘威倫明年將轉任教練，繼續幫助球隊。