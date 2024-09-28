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中職／看見賴清德祝福嚇一跳 潘威倫：深感榮耀
統一獅隊傳奇18號「嘟嘟」潘威倫今天最後一次登板投球，賽後滿滿的致敬儀式，其中最大彩蛋是賴清德總統「獻聲」祝福，潘威倫坦言嚇了一跳，對於能在引退時受到總統祝福，「深感榮耀。」
獅隊在今、明天為潘威倫的引退舉辦不同儀式，今日以中華隊版本潘威倫為主軸，賽後林華韋、楊賢銘、陳進財、葉志仙、謝長亨、郭泰源、徐生明遺孀謝榮瑤以及今日對手台鋼總教練洪一中都出席，向潘威倫致意。
就連過去中華隊隊友們也都到場，不僅是同隊的林岳平、陳鏞基、胡金龍、高志綱，賽前來開球的陽建福，就連中信兄弟隊的彭政閔、味全龍隊林智勝也都從二軍趕來會合。
潘威倫表示：「今天看到一些前輩們、總教練到場，包括中華隊隊友，想起過去歷程，真的很感動，也謝謝他們。」
最後壓軸登場是賴清德總統錄製的影片，其中細數潘威倫在中華隊、中職的功績，也感謝他為棒球迷帶來的美好回憶，潘威倫表示，自己事前並不知情，「一直在猜神秘嘉賓是誰，畫面出來是滿震驚的。」
而今天到場的「草總」謝長亨，對潘威倫來說也有不同意義，當年潘威倫就是繼承謝長亨的18號球衣，也將它穿成自己的代表號碼，潘威倫說：「從草總手中接下這個號碼，是責任也是壓力，希望沒有讓草總失望。」
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