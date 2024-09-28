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中職／陳金鋒對江國豪有重話 「看起來沒有責任感的投球」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將投手江國豪。記者余承翰／攝影
富邦悍將投手江國豪。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊今天打到延長10局以7：3擊敗味全龍隊，過程中3：0的領先打到7局生變，總教練陳金鋒賽後有重話，直言江國豪該局的投球「看起來不是很有責任感」。

悍將此役一度取得3：0領先，先發投手羅戈6局被敲4安打、失1分退場，悍將啟用江國豪把關第7局，對劉基鴻投到1好2壞後比賽因雨喊停，恢復進行後，江國豪保送劉基鴻上壘，因此開啟危機，後續張祐嘉打向一壘方向，董子恩的手套碰了一下直接彈飛，張祐嘉一路衝上三壘，最終記為一支帶有1分打點的三壘打，李凱威面對富藍戈再補上追平安打。

轉播鏡頭帶到江國豪退場後在陳金鋒身旁聽訓，究竟為哪樁？陳金鋒賽後直言：「那是一個當選手的責任，大家都還在努力，你上去了，看起來不是很有責任感的投球，我覺得不管今天表現如何，都有當選手的一個責任在，就是要去做好。」

陳金鋒也提到今天在延長10局有功的池恩齊，當下因球隊先攻，必須先搶壘包的狀況，由他執行觸擊，點出內野安打，「他速度也快，點得也非常好，目前也表現非常好，他也很努力、很拚，是我們球隊非常棒的年輕選手。」

江國豪 陳金鋒

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