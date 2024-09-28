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中職／楊閔貽首安球為何由他遞交？ 張育成的解釋調皮了

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊菜鳥內野手楊閔貽昨天擔任先發游擊手，敲出首安，賽後首安球由張育成交給這位小學弟。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊菜鳥內野手楊閔貽昨天擔任先發游擊手，敲出首安，賽後首安球由張育成交給這位小學弟。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊昨天啟用新人內野手楊閔貽擔任先發游擊手，首打席就敲出斷棒安打送回分數，開張生涯首安、首打點，賽後首安球由張育成交給這位小學弟，被問到緣由，張育成卻調皮了。

「我是他學長啊！」張育成一開口就驚呆媒體，楊閔貽來自普門高中，張育成明明就讀台中高農，他繼續描述：「我當過1日普門，報到第一天看到訓練那麼操，所以後來才沒去。」

張育成描述訓練過程超詳細，加上完整的故事鋪陳，讓在場媒體都從懷疑到開始信了，卻在google普門棒球隊成立於2013年後發現不對勁，當時張育成已從台中高農畢業，直到賽後因他敲出超前三分砲終於有機會求證是假的，被說「育成調皮」，他笑答：「我always啊！」

事實上，楊閔貽昨天分享與張育成的互動，也揭露張育成對普門高中的興趣，一知道這位新人來自普門，馬上就興奮說是鄭宗哲的學弟，兩人因此聊了幾句。至於找張育成遞交首安球的原因，球團人員表示，也是因為張育成賽前一看到新人就找他聊天，直喊是「同梯」。

談楊閔貽昨天處女秀表現，總教練陳金鋒認為還OK，雖然稍微緊張一點，但表現還算正常，守備上也滿穩定。

富邦悍將 張育成 鄭宗哲

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