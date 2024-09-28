中職／餅總猜錯了！ 潘威倫繞場落淚：想到球迷情緒無法克制

統一獅隊總教練林岳平的「預言」破功，在投手丘上一貫保持撲克臉的潘威倫，今天投完引退賽後，乘車繞場感謝球迷時忍不住落淚，潘威倫想到過去低潮時球迷的支持，「情緒沒辦法克制。」

潘威倫結束22年職棒生涯，累積的149勝雖然無緣在今天繼續推進，但仍是中職史上最多勝投紀錄，獅隊也為這位傳奇投手舉辦為期兩天的引退活動，今日在台北大巨蛋致敬他的中華隊生涯，明天回到台南主場再好好向中職人生道別。

賽前「餅總」林岳平曾猜想潘威倫不會落淚，「我相信他不會，因為他內心非常強大。」但實際上潘威倫賽後換上中華隊球衣，搭乘汽車繞場向球迷們揮手，過程中忍不住落淚。

「跟球迷朋友們很像家人。」潘威倫說，自己的投球生涯難免遇到低潮，但家人、球迷的默默支持，「是很重要的動力來源，想到球迷，情緒沒辦法克制。」

回顧22年的職棒人生，潘威倫認為，能夠走到今天，每個過程都很辛苦，「面對的事情不一樣，接受的挑戰也不一樣，漫長的球季包含國際賽，都要努力準備，為了比賽、為了好結果，努力付出，要感謝很多背後支持、調整的幕後英雄。」