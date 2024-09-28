中職／張育成半季10轟自己也意外 揮空放掉球棒是刻意

富邦悍將隊今天打到延長10局以7：3擊敗味全龍隊，靠「國防部長」張育成挺身當英雄，一棒掃出三分砲、本季第10轟，他在手指傷情後的揮棒動作持續受到關注，他也解釋其實揮空後放掉球棒的動作是刻意、預防性，而非傷勢持續疼痛。

張育成今年季中以狀元身分加入悍將，在中職出賽44場、174打席、130打數已經敲出10轟，展現大聯盟級的砲管。談到張育成表現，總教練陳金鋒認為，他慢慢在適應中職比賽節奏，進入他比較安定的狀況。

張育成坦言半季10轟自己也意外，「我也沒有想到沒有打完全季打出10轟，就是每次機會都好好把握住，不管有沒有先發，盡全力把握住。」此役從3：0領先打到3：3平手，張育成直言，今天的雨勢對投手很艱難，投手丘又黏又滑，控球多少會有困難，很開心自己可以在第10局為球隊貢獻。

被問到是否意外龍隊決定不閃他，張育成認為，葉總（龍隊總教練葉君璋）應該不會，加上是洋將銳歐在投，更不可能去閃，「紅中內角，剛好設定的球來，想說把三壘跑者送回來，想要打到外野，沒想到就打到球心，打到就出去了，3分～。」

值得注意的是，張育成在8月25日的出賽造成手指挫傷，之後的出賽狀態持續備受關注，仍有出棒後放掉球棒的動作不免引起球迷擔心傷勢並未全好；而他本季的10轟，其中4轟產自手指受傷之後。

張育成對此解釋，揮空放掉球棒的動作是刻意、預防性，「就是不要讓自己的手指更加疼痛，因為揮空也不一定要全部揮完，就順著放掉，現在已經習慣了。」他也說，算是研發在目前手指狀況下適合的揮擊方式，「算是啦！因為沒打到，全部揮完也沒意義，有打到球就順著揮完，傷勢沒有影響到我上去的表現。」