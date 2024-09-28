中職／張育成延長10局敲致勝三分砲 狀元籤由雄鷹簽收

延長10局3：3平手局面，富邦悍將隊「國防部長」張育成以三分砲解救隊友，悍將終場以7：3擊敗味全龍隊；張育成投入中職半季，已經打下10轟，展現大聯盟級的砲管。

悍將此役一度取得3：0領先，先發投手羅戈6局被敲4安打、失1分退場，悍將啟用江國豪把關第7局，先對劉基鴻投出保送，張祐嘉打向一壘方向，董子恩的手套碰了一下直接彈飛，張祐嘉一路衝上三壘，最終記為一支帶有1分打點的三壘打，李凱威面對富藍戈再補上追平安打。

悍將9局上首位打者陳真跑出內野安打，蔡佳諺執行短打點到三壘側，三壘手劉基鴻快速狂奔上前處理，傳二壘再傳一壘完成雙殺，罕見觸擊點成雙殺，掐斷悍將的大好機會，兩隊打完正規9局以3：3進入延長賽突破僵局。

悍將10局上的攻勢，從池恩齊觸擊拚出內野安打展開，接著張育成炸裂三分砲，一出手就是確信步，超豪邁為悍將轟下勝利。

張育成這一轟不僅幫助悍將贏球，台鋼雄鷹隊的「狀元指數」也在此戰後歸零，雄鷹拿到明年選秀的狀元籤，而悍將尚不確定是否拿到榜眼籤，龍隊因與悍將之間還有4場直接對戰，還有加入榜眼籤戰局的可能性。