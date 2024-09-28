中職／彭政閔、林智勝趕場向潘威倫致意 賴清德獻聲成彩蛋

統一獅隊「嘟嘟」潘威倫今天最後一次登板投球，賽後不僅過去中華隊恩師齊聚一堂，彭政閔、林智勝等人也趕場致意，神秘嘉賓賴清德總統更驚喜透過影片祝福潘威倫，最後更相約：「我會在總統府，迎接你跟統一獅隊的到來。」

獅隊在今、明天為潘威倫的引退舉辦不同儀式，今日以中華隊版本潘威倫為主軸，賽後林華韋、楊賢銘、陳進財、葉志仙、謝長亨、郭泰源、徐生明遺孀謝榮瑤以及今日對手台鋼隊總教練洪一中都出席，向潘威倫致意。

就連過去中華隊隊友們也都到場，不僅是同隊的林岳平、陳鏞基、胡金龍、高志綱，賽前來開球的陽建福，就連中信兄弟隊的彭政閔、味全龍隊林智勝也都從二軍趕來會合，彭政閔代表致詞時笑說：「今天是我這兩周趕的第二場（上周為周思齊引退）。」

「我習慣站在嘟嘟後面。」彭政閔表示，過去這些隊友們都是站在潘威倫的後面，為國家守住勝利，尤其對上荷蘭隊看到先發投手是潘威倫就知道有8成把握，「這些都是美好回憶，也祝福嘟嘟退休後有美好生活。」

最驚喜的是，賴清德總統也特別錄製影片向潘威倫致意，回顧「護國神嘟」的國家隊生涯，為台灣爭光，也細數他在中職的單季16連勝、跨季21連勝，以及勝投、投球局數等難得紀錄，「謝謝你這22年來的無與『倫』比，帶給台灣一段難忘的棒球歲月。」

而賴清德更與潘威倫、統一獅隊相約總統府相見，代表預祝獅隊能夠奪得中職總冠軍，明年就可獲得總統接見，賴清德說：「等你喔。」