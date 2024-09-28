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中職／「我真的不想引退」潘威倫揮別遺憾 留舞台給新秀

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊潘威倫（左）引退賽今天在大巨蛋登場，對手台鋼雄鷹隊球員披上嘟嘟的18號球衣上陣，向獅隊「永遠的18號」王牌投手潘威倫致敬。記者侯永全／攝影
統一獅隊潘威倫（左）引退賽今天在大巨蛋登場，對手台鋼雄鷹隊球員披上嘟嘟的18號球衣上陣，向獅隊「永遠的18號」王牌投手潘威倫致敬。記者侯永全／攝影

統一獅潘威倫今天投完生涯最後一場先發，雖然無緣締造第150勝，他也放寬心說：「這就是比賽。」即使仍有想繼續投下去的心，但想留給後起新秀更寬廣舞台，「150勝投只是個目標，一個可以讓大家繼續努力的目標。」

潘威倫今天投出6.2局失4分（3分責失）的優質先發，然而獅隊以0：4輸給台鋼雄鷹隊，他在賽後儀式上先感謝球迷的打氣，也說：「向你們說聲抱歉，沒有達標讓你們失望了。」球迷們立刻回應：「沒有！」

潘威倫坦言，今天站在這裡百感交集，「其實我，我真的不想引退。」但作為一個資深的投手，他也明白要讓出空間給後起新秀，「去發揮、去歷練、去成長、去超越。」

今日獅隊特別邀請潘威倫過去效力中華隊時期的總教練們到場，潘威倫也說：「今天在許多資深、令人敬重的教練面前，我壓力很大，但我深深感謝你們過去的教導、提攜，教師節快樂，雖然是不太完美的教師節禮物。」

潘威倫也向球迷再次致謝，「謝謝你們對台灣棒球的支持，我會記得這掌聲，因為每個掌聲都是我失敗時重燃希望的來源，也希望熱愛棒球的每一個人，不吝嗇把掌聲給每個努力不懈的棒球人，有你們的掌聲，才能讓棒球更進步、更長久。」

今天客隊台鋼雄鷹隊也換上18號球衣致敬，潘威倫說：「看到全場都是18號時，我真的受到震撼，我不只受寵若驚，同時更加深感不安，謝謝你們盛情款待，再次謝謝台鋼讓比賽超越輸贏，更讓我終身難忘。」

潘威倫最後感謝獅隊的時光，「我中華職棒、統一獅隊18號選手潘威倫，過去22年如果贏得任何獎項、寫下任何光榮歷史，有任何貢獻或讓大家感動的事情，今天我要大聲的說，那是我們共同的。」

今天獅隊也全員換上18號球衣，潘威倫說：「我們都是18號。我們的青春、我們的努力、我們的歡笑與淚水，都是我們共有的，今天18號潘威倫將以選手身分引退，希望我們一起將榮耀擴大，讓棒球成為台灣之光、世界之耀。」

中華職棒 棒球 潘威倫 統一獅

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