中職／潘威倫優質先發吞敗 餅總替打線說抱歉：沒幫到他

統一獅隊今天以0：4敗給台鋼雄鷹隊，潘威倫的生涯最後一場先發雖然繳出6.2局3責失的優質先發，卻無緣拿下第150勝，總教練林岳平說：「對潘威倫有點感到抱歉，沒能幫他完成這個成就。」

潘威倫今天投到6局上1出局後，林岳平喊出暫停、親自走上投手丘，台北大巨蛋觀眾席立刻響起「不要換！」的聲音，也好在餅總只是交代幾句就回到休息區。

林岳平賽後還原當下情境，「在那個時間點，他已經投得很好，想要讓他下去，但他的眼神告訴我他還要投，我就下來了那一幕感覺他不是要退休的場子，他想要繼續投球、繼續比賽，但我沒辦法讓他繼續投，那個感覺不是很好。」

賽後召集野手開會的林岳平，話鋒一轉指出：「今天打這個樣子，好像沒有機會的人一直在爭取自己的機會，而球隊還有機會的人，卻一成不變、一灘死水，所以對潘威倫有點感到抱歉。」

潘威倫雖然隨後被魔鷹敲出陽春砲，但仍以89球投完6.2局、掉4分（3分責失），繳出不錯的成績單，林岳平表示，整體來說相當好，唯一可以挑剔的是2局上2出局後的觸身球，之後開始掉分，「這個局面再更謹慎一點，也許今天更完美的結果。」