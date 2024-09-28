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中職／陳柏豪致命暴投 兄弟最快29日桃園球場拋黃彩帶

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿投手陳柏豪。記者陳正興／攝影
樂天桃猿投手陳柏豪。記者陳正興／攝影

中信兄弟隊遭到封鎖8局，第9局終於突破，從樂天桃猿隊終結者陳柏豪手中攻下寶貴的1分，終場以1：0贏球，下半季封王魔術數字下修M2（味全龍隊賽事尚未結束），最快29日就能在桃園棒球場拋下黃色彩帶。

猿隊先發投手黃子鵬投7局僅被敲出5安打、無失分，前5局僅讓兄弟擠出2安打，第6局江坤宇內野安打開局，一出局後，岳政華也敲安攻佔得點圈，但陳子豪、陳俊秀連兩棒無法建功，持續封鎖兄弟打線。

猿隊也有錯失的得分大好機會，在第3局敲出3安打卻沒有分數進帳，兄弟洋投德保拉最終7局投球任內，也繳出被敲5安打、無失分的成績單，比賽以0：0進入牛棚決勝。

黃恩賜把關的8局下，猿隊靠林立、陳晨威連兩棒安打再度開啟契機，林智平遭到三振，兄弟換上呂彥青面對朱育賢，讓他打向中外野的飛球遭到接殺。

兄弟安然度過危機，9局上就輪到自己的機會開啟，陳柏豪開局對岳政華投出保送，再被陳子豪掃出二壘打，無人出局已經面臨二、三壘有人危機，一出局後故意保送王威晨形成滿壘，陳柏豪因暴投掉分，成為最終決勝關鍵。吳俊偉9局下把關1分領先守成，也以29次救援成功再度追平陳柏豪，在季末上演救援榜激鬥。

兄弟的季冠軍魔術數字只剩M2，最快明天就能將季冠軍收入口袋，重返季後賽，能否搭上總冠軍賽直達車則還需視與統一獅隊的全年勝率之爭決定。

樂天桃猿 陳柏豪

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