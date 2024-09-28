中職／獅隊打線遭急凍 潘威倫最終戰沒150勝反吞109敗
統一獅隊傳奇投手「嘟嘟」潘威倫的生涯最終戰，今天在台北大巨蛋投出6.2局、失4分（3分責失）的優質先發，然而打線急凍遭到完封，以0：4輸給台鋼雄鷹隊，潘威倫無緣締造第150勝外，反將史上最多敗紀錄推升到109敗。
潘威倫宣告今年球季結束後引退，已經手握中職最多勝投的他要挑戰150勝大關，雖然在開季首次登板就以中繼之姿奪勝「聽牌」，但這1勝遲遲無法入袋。
今天潘威倫在大巨蛋首次登板，也是預告的最後一次登板，以89球力投6.2局，被敲6支安打、失4分，除了2局上被敲2支長打丟掉2分外，5局上的失分有守備失誤在先，6局上則是被魔鷹轟出陽春砲。
潘威倫退場時，全場2萬8018人起立為他鼓掌致意，潘威倫一一與休息區的隊職員擁抱、握手後，受到球迷熱烈鼓掌的呼喚，再次回到場上揮手向觀眾致意。
潘威倫的「嘟嘟障礙」停留在149勝，另外生涯投了31242球、2125.1局、340場先發，也都是中職前所未見的紀錄，依賴的是22年的長青職棒人生，還有無論隊友、對手公認的自律精神。
然而獅隊打線昨天雖然在9局上演出逆轉勝，今天卻遭到雄鷹隊急凍，先發投手陳柏清7局被敲出4支安打，沒遇到太大危機，後面接手的伍祐城、吉田一將各投1局都是三上三下，聯手完封獅隊。
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