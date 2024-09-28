中職／潘威倫149勝作收 7875天的職棒人生寫無數障礙

經歷7875個日子、投了31242球，統一獅隊「嘟嘟」潘威倫今晚在台北大巨蛋2萬8018人的見證下，完成生涯最後一場投球，雖然無緣締造150勝的里程碑，但依舊留下滿滿的「嘟嘟障礙」。

潘威倫自2003年3月9日在中職初登板，並在當天奪得生涯首勝，到2019年9月8日拿下生涯第142勝，超越陳義信改寫中職最多勝紀錄，隨後逐步累積堆高專屬潘威倫的紀錄。

今年球季潘威倫在4月20日以中繼方式搶下第149勝，然而之後一路卡關，今天先發6.2局失4分，但打線1分未得，連續10場出賽都無緣奪勝。

即使如此，潘威倫的149勝依舊是中職紀錄，現役最接近的鄭凱文也僅78勝，這項紀錄短期內無人可及，就如今天賽前客隊台鋼雄鷹隊總教練洪一中所言：「有沒有150勝不是重點，他在過程中已經證明自己。」

潘威倫的中職第一紀錄

最多勝投：149勝

最多投球數：31242球

最多投球局數：2125.1局

最多先發數：340場

連續勝投：21連勝（2007/03/31～2008/06/24）

單季最長連勝紀錄：16連勝（2007年）

連續局數無四死球：40局（2016/07/13/～09/25）

總冠軍賽最多先發：12場

總冠軍賽最多投球局數：85.1局