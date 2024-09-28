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中職／無緣150勝…潘威倫最終戰6.2局失4分 28018觀眾鼓掌致敬

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中職／無緣150勝…潘威倫最終戰6.2局失4分 28018觀眾鼓掌致敬

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊潘威倫（右）引退賽今天在大巨蛋登場，對手台鋼雄鷹隊球員披上嘟嘟的18號球衣上陣，向獅隊「永遠的18號」王牌投手潘威倫致敬。記者侯永全／攝影
統一獅隊潘威倫（右）引退賽今天在大巨蛋登場，對手台鋼雄鷹隊球員披上嘟嘟的18號球衣上陣，向獅隊「永遠的18號」王牌投手潘威倫致敬。記者侯永全／攝影

統一獅隊傳奇投手「嘟嘟」潘威倫生涯最後一次登板，今天在台北大巨蛋面對台鋼雄鷹隊先發6.2局失4分退場，在2萬8018人的掌聲中再次站到場上揮手致意，然而自家打線1分未得下，潘威倫確定無緣拿下生涯第150勝。

潘威倫從開賽起，每抓1個出局數現場就響起掌聲，猶如在拚完全比賽，然而連抓5個出局後，在2局上對王博玄投出觸身球，接著被2名前隊友狙擊，張肇元二壘打堆積壘包、郭阜林再敲二壘安打，灌進2分。

第3局開始潘威倫又回穩，連續解決6名打者，包含對王博玄投出本場第1K，只不過5局上守備幫倒忙，先是游擊手發生失誤讓張肇元上壘，郭阜林敲出的滾地球二壘手也沒能攔下形成安打，讓紀慶然的安打敲回第3分。

但好在外野手邱智呈跳出來助一臂之力，接殺曾子祐的高飛球又長傳本壘阻殺，雙殺守備化解大半危機，潘威倫再讓黃劼希敲出滾地出局。

6局潘威倫續投，剛抓到第1個出局數，總教練林岳平就喊出暫停、親自走上投手丘，大巨蛋立刻響起「不要換！」也好在餅總只是交代幾句就回到休息區。

然而接下來潘威倫面對魔鷹被敲出右外野陽春砲，全場一片靜默，失分再加1，這是魔鷹本季第29轟、對戰潘威倫的第2轟，前一次是7月17日的滿貫砲。

7局上潘威倫繼續站上投手丘，全場也響起歡呼聲，但在他以美技攔截紀慶然的投手強襲球、傳往一壘抓下第2個出局數後，林岳平再次走上投手丘，這次真的換投，全場觀眾也起立鼓掌向這位中職傳奇致意。

潘威倫退場時與休息區的隊友、職員一一擁抱、握手，他的最後一場先發，留下6.2局被敲6支安打、失4分的成績單，然而打線沒能幫上忙，前5局敲出3支安打，但都是在2出局後才上壘，也導致1分未得。

林岳平 潘威倫

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