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日職／本季初登板不如預期 樂天田中將大5局丟4分吞敗

聯合新聞網／ 綜合報導
田中將大終於傷癒復出，本季初登板丟4分吞敗。 截圖自樂天金鷲官方Ｘ
田中將大終於傷癒復出，本季初登板丟4分吞敗。 截圖自樂天金鷲官方Ｘ

樂天隊投手田中將大在經過去年10月的右肘手術後，今天對陣歐力士的比賽中首次先發，這也是他本賽季的初登板。然而，田中的復出表現並不如預期，投了5局被擊出6支安打失掉4分，用93球僅有1次三振，最終樂天以2：5不敵歐力士，他也成為敗戰投手。

這是田中將大自去年10月2日對陣軟銀的比賽以來，睽違362天再次站上一軍的投手丘，現場球迷給予他熱烈的掌聲。比賽的關鍵在第4局，當時田中面對無人出局的滿壘局面，被歐力士的打者連續擊出3支安打丟掉3分。到了第5局，他再被歐力士選手太田擊出陽春全壘打，讓比分差距擴大到4分。最終他以93球結束5局的投球，被擊出6支安打、失4分，僅送出2次四壞球與1次三振，最快球速達147公里。

儘管田中在術後經過長時間的康復和調整終於復出，他很感謝球迷的支持，可惜今天還是無法帶領球隊獲勝，未能取得日美通算198勝。田中賽後接受媒體採訪時坦言，對自己的表現感到遺憾，尤其是在第四局的危機處理不當，未能阻止失分。他也表示，儘管緊張，但他認為自己在比賽中全力以赴，。至於是否還會有下一次先發，田中則表示尚不確定，還是以球隊的安排和自身狀況決定。

目前樂天隊的戰績為50勝50負，勝率剛好回到五成，今天輸球護送了日本火腿隊確保聯盟第二，而他們還落後第三名的羅德隊2場勝差，不過還最後下8場比賽有兩場是強碰羅德的「割喉戰」，一定要贏球才有機會靠自己挺進季後賽，否則就要靠對手多幫忙了。

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